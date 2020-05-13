***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.05.2020 18:11
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KUTPO payında 14/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
KUTPO payında tedbirin uygulanacağı son tarih 12/06/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
OĞUZHAN CEVAHİR
44429246
Tedbirin uygulanacağı son tarih 13/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844774
BIST
18:00100.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 625,23
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:006,9808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:007,5720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
18:00384,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 384,34
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|907.803
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|39.925
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.998.766
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.324.732
|% -9,98
|
|GEDIK
|18,74
|14.172.459
|% -9,73
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,76
|1.870.250.105
|% 4,89
|
|GARAN
|7,90
|636.763.305
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,45
|616.934.885
|% 2,51
|
|THYAO
|10,64
|595.478.977
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|566.036.193
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,45
|616.934.885
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,28
|212.011.292
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,19
|324.778.596
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|566.036.193
|% 3,75
|
|ODAS
|1,87
|220.371.555
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5079
|8,5506
|% -0,52
|
|Frank
|7,1622
|7,2053
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|8,99
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|4,80
|
|Tam
|2.545
|2.581
|4,80
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,23
|
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