***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 15:51
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842625
BIST
17:0898.813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -29,73
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:087,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:087,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:08386,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,93
|Açılış
|: 386,33
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|609.521.774
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,79
|579.587.566
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|446.582.717
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,66
|436.595.181
|% -4,32
|
|AFYON
|2,81
|411.636.641
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|236.208.674
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|188.638.344
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7948
|8,8389
|% 0,65
|
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
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|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
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