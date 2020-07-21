***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 13:36
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860715
BIST
14:53120.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.205,77
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
14:536,8484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
14:537,8409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
14:53402,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,44
|Açılış
|: 402,13
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,82
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.563.255
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.646.761
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.005.114
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.519.088
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.215.645
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,34
|59.874.222
|% -9,40
|
|FMIZP
|74,65
|83.979.450
|% -7,32
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,36
|2.071.410
|% -4,30
|
|GUSGR
|5,40
|713.203.376
|% -0,37
|
|GARAN
|8,02
|659.926.761
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,31
|582.009.527
|% 0,43
|
|AFYON
|4,73
|562.563.039
|% 9,49
|
|ADESE
|2,65
|525.153.710
|% 5,58
|
|EKGYO
|2,31
|582.009.527
|% 0,43
|
|ADESE
|2,65
|525.153.710
|% 5,58
|
|ODAS
|2,85
|517.972.286
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,69
|244.222.327
|% 1,20
|
|GUSGR
|5,40
|713.203.376
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7086
|% 0,12
|
|Frank
|7,2640
|7,3078
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8195
|1,8287
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|8,75
|
|Altın Gr.
|403
|403
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.613
|2.634
|11,40
|
|Tam
|2.692
|2.703
|11,80
|
|Yarım
|1.307
|1.322
|5,80
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,53
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,53
|4,54
|0,15
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|1,34
|