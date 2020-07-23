***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 16:18
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861394
BIST
17:41119.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 935,81
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:416,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:417,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9484
En Düşük
7,9032
17:41416,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,75
|Açılış
|: 416,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.492.711
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|101,30
|15.028.268
|% 9,99
|
|KUTPO
|37,30
|117.753.623
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.079.150
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.802.998.510
|% 2,90
|
|THYAO
|11,83
|1.032.297.153
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|KRDMD
|3,12
|720.761.568
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ZOREN
|2,66
|486.791.615
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6946
|8,7382
|% -0,06
|
|Frank
|7,3668
|7,4111
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|15,84
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.719
|21,50
|
|Tam
|2.778
|2.790
|22,00
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|10,80
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|43,82
|43,82
|-0,46
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