***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:01
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870272
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
0
En Düşük
0
18:057,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3152
En Düşük
7,2632
18:058,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6713
En Düşük
8,6034
18:05456,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,34
|Açılış
|: 456,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|8,00
|7.040.014
|% 133,29
|
|IHYAY
|1,49
|13.909.898
|% 21,54
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|FADE
|6,17
|47.276.573
|% 0,00
|
|EREGL
|8,84
|319.708.240
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,34
|16.919.506
|% 0,00
|
|FADE
|6,17
|47.276.573
|% 0,00
|
|EREGL
|8,84
|319.708.240
|% 0,00
|
|ASELS
|17,89
|978.761.734
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3028
|7,3132
|% 0,34
|
|Euro
|8,6517
|8,6688
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,5273
|9,5751
|% 0,01
|
|Frank
|7,9625
|8,0105
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9434
|1,9531
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|15,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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