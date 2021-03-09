***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 11:30
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916468
BIST
12:441.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,85
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.548
En Düşük
1.535
12:447,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1252
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6232
12:449,0872
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1088
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0824
12:44418,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 418,32
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TRILC
|13,31
|112.616
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.550.915
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.051.567
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.033.252
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.288.197
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,59
|113.303.566
|% -8,20
|
|NIBAS
|29,00
|34.322.987
|% -5,97
|
|BJKAS
|4,54
|217.627.849
|% -5,61
|
|YESIL
|128,20
|54.298.535
|% -5,32
|
|THYAO
|15,05
|1.126.606.401
|% 2,73
|
|GARAN
|9,10
|925.802.992
|% 1,11
|
|PETKM
|6,20
|608.286.744
|% -0,48
|
|BIMAS
|69,35
|527.010.282
|% 3,74
|
|SISE
|7,66
|424.242.525
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,41
|275.192.869
|% 1,69
|
|GARAN
|9,10
|925.802.992
|% 1,11
|
|PETKM
|6,20
|608.286.744
|% -0,48
|
|THYAO
|15,05
|1.126.606.401
|% 2,73
|
|SISE
|7,66
|424.242.525
|% 0,92
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6231
|7,6272
|% -1,61
|
|Euro
|9,0821
|9,0872
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,5723
|10,6253
|% -0,86
|
|Frank
|8,1439
|8,1929
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% -1,31
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,65
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|3,98
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|1,92
|
|Çeyrek
|671
|686
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,64
|68,64
|0,40
|