***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:09
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920444
BIST
15:091.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,87
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:097,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
15:099,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0742
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:09443,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 443,24
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.987.622
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.874.163
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|2.215.769.140
|% -1,53
|
|SASA
|46,88
|1.171.061.887
|% -0,89
|
|KOZAL
|120,60
|730.082.466
|% 1,52
|
|TUPRS
|95,45
|645.217.600
|% 3,64
|
|THYAO
|12,88
|609.073.981
|% -1,00
|
|GARAN
|7,09
|2.215.769.140
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,20
|164.986.806
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|191.610.007
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,21
|271.611.664
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,90
|231.496.780
|% -0,52
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9737
|7,9795
|% 0,74
|
|Euro
|9,4357
|9,4706
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,8737
|10,9282
|% 0,60
|
|Frank
|8,4765
|8,5275
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1164
|2,1270
|% 0,48
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-7,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.977
|17,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|13,48
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,52
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|-1,78
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, EREGL
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 93 kaybederek (% -0.49 ) 1, 213
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, MERIT, UMPAS, IDEAS, ISKPL, ISGSY, TGSAS, FADE, YESIL, SAYAS
-
15:21
MAKTK, TRILC, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
ATSYH, SODSN, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında