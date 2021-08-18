***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:24
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958908
BIST
11:381.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:388,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:389,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:38488,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,97
|Açılış
|: 487,96
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:38
|AGYO
|3,74
|48.254.165
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.382.675
|% 9,87
|
|VAKKO
|11,62
|100.911.055
|% 9,62
|
|DAGI
|3,78
|74.013.136
|% 9,57
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|PRZMA
|4,13
|5.141.411
|% -7,40
|
|KUTPO
|55,25
|28.302.457
|% -7,22
|
|IDGYO
|2,61
|5.003.417
|% -6,79
|
|ADESE
|1,31
|17.947.652
|% -5,76
|
|VKING
|7,11
|34.604.344
|% -5,58
|
|GARAN
|9,46
|406.952.901
|% 0,00
|
|THYAO
|12,37
|335.018.183
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,59
|320.945.337
|% -0,38
|
|TUPRS
|102,70
|273.847.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|241.655.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|320.945.337
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,85
|90.324.009
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|154.953.834
|% 1,12
|
|GARAN
|9,46
|406.952.901
|% 0,00
|
|HALKB
|4,89
|194.064.090
|% 1,87
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4820
|8,4848
|% 0,63
|
|Euro
|9,9472
|9,9512
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6488
|11,7072
|% 0,88
|
|Frank
|9,2558
|9,3116
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2569
|2,2683
|% 0,71
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,43
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,31
|
Seans Raporu
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