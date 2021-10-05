***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:50
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966789
BIST
14:021.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
14:028,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
14:0210,2847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
14:02499,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,97
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,26
BIST En Aktif Hisseler14:02
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.332.031
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.537.011
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,44
|99.867.337
|% 9,26
|
|BIOEN
|24,30
|169.916.972
|% -10,00
|
|KARYE
|15,04
|68.709.330
|% -8,85
|
|MARTI
|1,54
|13.080.764
|% -8,33
|
|YUNSA
|15,62
|13.019.103
|% -7,41
|
|COSMO
|10,10
|158.491
|% -5,70
|
|MAREN
|10,60
|801.443.526
|% 5,47
|
|GARAN
|9,27
|781.698.482
|% 0,54
|
|THYAO
|14,06
|586.902.822
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,70
|519.896.110
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|296.857.429
|% 0,25
|
|SKBNK
|0,99
|111.275.321
|% 1,02
|
|GARAN
|9,27
|781.698.482
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,38
|188.673.066
|% 0,00
|
|MAREN
|10,60
|801.443.526
|% 5,47
|
|ALBRK
|1,81
|94.537.011
|% 9,70
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8595
|8,8623
|% 0,17
|
|Euro
|10,2817
|10,2847
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0323
|12,0927
|% 0,17
|
|Frank
|9,5146
|9,5719
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 0,06
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-14,70
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|0,16
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|0,08
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,61
|