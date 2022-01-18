***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 11:46
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994840
BIST
13:052.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -20,26
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:0513,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0993
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:0515,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1074
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:05787,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,62
|Açılış
|: 787,74
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:05
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|953.896
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|1.011.754
|% 9,79
|
|KRSTL
|5,24
|56.156.855
|% 9,62
|
|PKENT
|329,10
|50.455.098
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,19
|40.156.891
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,50
|78.733.819
|% -9,38
|
|DOBUR
|95,60
|8.242.045
|% -7,18
|
|PRKAB
|52,85
|86.157.332
|% -5,62
|
|THYAO
|27,60
|1.752.327.679
|% -2,40
|
|KRDMD
|12,66
|1.268.412.631
|% -0,78
|
|GARAN
|11,97
|1.099.687.566
|% -0,17
|
|EREGL
|30,26
|918.910.239
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,03
|897.186.323
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|897.186.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,48
|366.718.122
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,72
|773.482.126
|% -0,39
|
|KRDMD
|12,66
|1.268.412.631
|% -0,78
|
|HALKB
|5,57
|542.650.008
|% 2,20
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5281
|13,5368
|% 0,74
|
|Euro
|15,4200
|15,4416
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,3873
|18,4796
|% 0,60
|
|Frank
|14,7385
|14,8273
|% 0,70
|
|Riyal
|3,5973
|3,6154
|% 0,77
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-9,79
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,99
|
|Cumhuriyet
|5.234
|5.313
|14,00
|
|Tam
|5.203
|5.335
|5,09
|
|Yarım
|2.515
|2.581
|2,46
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|0,96
|