***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:39
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007734
BIST
12:351.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,47
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:3514,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1341
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:3515,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:35920,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 20,96
|Açılış
|: 920,20
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:31
|PETUN
|24,26
|48.312.910
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|119.680.450
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PNSUT
|22,08
|29.950.787
|% 9,31
|
|SELVA
|18,61
|19.251.058
|% 9,09
|
|AVHOL
|5,37
|8.652.379
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.384.924
|% -9,76
|
|MARTI
|2,07
|9.652.901
|% -8,81
|
|GWIND
|6,67
|36.882.910
|% -8,38
|
|EUHOL
|2,99
|8.879.650
|% -7,43
|
|KRDMD
|13,76
|1.606.166.362
|% 1,78
|
|THYAO
|24,76
|853.454.441
|% -2,13
|
|KOZAL
|132,50
|686.988.914
|% 2,95
|
|PETKM
|8,13
|574.950.707
|% 1,63
|
|TUPRS
|198,40
|567.359.432
|% 1,48
|
|ODAS
|1,36
|211.917.009
|% -6,85
|
|EKGYO
|2,04
|191.755.055
|% 0,00
|
|PETKM
|8,13
|574.950.707
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,60
|243.051.880
|% -1,37
|
|ZOREN
|1,59
|98.856.290
|% 4,61
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3378
|14,3494
|% 0,95
|
|Euro
|15,5801
|15,6140
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,8290
|18,9235
|% 0,28
|
|Frank
|15,4500
|15,5431
|% 0,06
|
|Riyal
|3,8086
|3,8277
|% 0,83
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|27,48
|
|Altın Gr.
|920
|920
|20,81
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|126,00
|
|Tam
|6.059
|6.212
|126,13
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|61,01
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|30,51
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,24
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,61
|