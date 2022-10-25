***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 14:36
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073937
BIST
14:354.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,03
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3518,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3518,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:35983,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,97
|Açılış
|: 983,36
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TSKB
|3,19
|1.032.256.083
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.553.394
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.088.655
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.336.784
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.780.281
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.598.288
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.476.616
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.213.844
|% -9,95
|
|THYAO
|101,50
|3.596.042.906
|% 2,01
|
|SISE
|33,34
|2.128.433.534
|% 2,71
|
|SASA
|104,10
|1.992.776.168
|% 4,10
|
|AKBNK
|15,84
|1.832.635.877
|% 2,46
|
|ASELS
|32,46
|1.783.776.645
|% 1,82
|
|SKBNK
|2,17
|711.673.065
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.032.256.083
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,67
|1.342.365.093
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.752.144.560
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.705.036.605
|% 3,83
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6117
|% 0,15
|
|Euro
|18,3582
|18,3679
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0030
|21,1083
|% 0,42
|
|Frank
|18,4891
|18,6005
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,05
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50QUAGR
Yüzde 5.86 oranında artışla 45.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 955 adet işlem
-
14:49MEGAP
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 767, 502 adet işlem
-
14:49MEGAP
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 767, 502 adet işlem
-
14:47ULAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 772, 584 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 4, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 46, 517.00 milyon TL de