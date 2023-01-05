***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:43
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093563
BIST
10:385.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -48,74
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.475
10:3818,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7634
En Düşük
18,7265
10:3819,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:381.117,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.117,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:36
|BFREN
|5.753,80
|76.732.827
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|11.444.515
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|59.081.030
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|117.306.696
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.104.228
|% -9,87
|
|ULUSE
|204,10
|15.177.568
|% -9,29
|
|LIDER
|80,20
|4.527.072
|% -8,86
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,68
|2.615.912.080
|% 1,77
|
|THYAO
|146,80
|2.211.740.702
|% 1,59
|
|KRDMD
|19,60
|1.161.756.221
|% -0,96
|
|ASELS
|65,85
|1.144.170.248
|% 1,07
|
|EKGYO
|9,44
|1.101.648.704
|% 0,21
|
|EKGYO
|9,44
|1.101.648.704
|% 0,21
|
|EREGL
|43,68
|2.615.912.080
|% 1,77
|
|KRDMD
|19,60
|1.161.756.221
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,73
|345.034.365
|% 0,77
|
|PETKM
|20,08
|537.105.102
|% 0,40
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7494
|18,7584
|% 0,09
|
|Euro
|19,8747
|19,8980
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4766
|22,5893
|% -0,25
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9727
|4,9977
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.566
|7.632
|6,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,01
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|0,71
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51KLGYO
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 149, 080 adet işlem
-
10:50KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 106.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 083 adet işlem
-
10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, EREGL
-
10:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 37 kaybederek (% -0.11 ) 4, 889
-
10:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EYGYO, DYOBY, BFREN, DOGUB