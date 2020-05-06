***KUTPO* *DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.05.2020 16:47
***KUTPO******DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DMSAS, KUTPO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DMSAS 1 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 4.200,000
KUTPO 2 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E AYSE OGUL 15,120
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843068
BIST
17:0898.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -271,45
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:087,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:087,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:08391,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,81
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.663.360
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.738.014
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.487.755
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|316.791.642
|% -9,91
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|PINSU
|5,28
|67.102.838
|% -8,01
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|847.276.436
|% 9,73
|
|GARAN
|8,08
|560.845.025
|% -0,74
|
|TSPOR
|5,54
|531.737.222
|% -3,32
|
|GUSGR
|3,23
|477.070.626
|% 8,75
|
|KOZAA
|12,31
|463.487.845
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,48
|847.276.436
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,23
|477.070.626
|% 8,75
|
|KARSN
|1,87
|252.700.911
|% 8,09
|
|GSRAY
|2,59
|347.714.306
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,09
|246.918.630
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8499
|8,8943
|% 0,83
|
|Frank
|7,3380
|7,3822
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9056
|1,9152
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-14,04
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.555
|14,70
|
|Tam
|2.576
|2.622
|19,10
|
|Yarım
|1.257
|1.281
|9,30
|
|Çeyrek
|627
|641
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|