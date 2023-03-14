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***KUTPO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

14.03.2023 14:24
***KUTPO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi


***KUTPO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )

İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2023
Bildirim İçeriği

İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
14/03/2023
Açıklamalar

Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KUTPO.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (14/03/2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124419


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