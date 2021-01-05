***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2021 09:08
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896921
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4284
En Düşük
7,4102
18:059,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1201
En Düşük
9,0804
18:05462,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 462,04
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
461,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4155
|7,4214
|% -0,01
|
|Euro
|9,0977
|9,1142
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0573
|10,1078
|% 0,22
|
|Frank
|8,3951
|8,4457
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9722
|1,9821
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-6,30
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında