***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2021 12:17
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897344
BIST
16:161.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:167,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0491
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,3925
En Düşük
7,3165
16:169,0615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0241
|Açılış
|: 9,0500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0900
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9,1095
En Düşük
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16:16458,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,21
|Açılış
|: 457,87
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|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.422.540
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.946.270
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.644.329
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.093.082
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.073.620
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|GARAN
|10,36
|1.778.832.301
|% 2,57
|
|ASELS
|18,75
|1.232.901.180
|% 2,18
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|TCELL
|16,92
|1.087.501.769
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,56
|597.586.614
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.379.235
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,26
|969.898.090
|% 5,84
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|631.620.613
|% 1,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3394
|% -0,64
|
|Euro
|9,0566
|9,0629
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9648
|10,0148
|% -0,73
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-12,34
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-54,94
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-26,58
|
|Çeyrek
|730
|747
|-13,28
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,53
|53,53
|-0,07
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