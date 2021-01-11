***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2021 17:01
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900409
BIST
17:131.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:137,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1398
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:139,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:13443,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,45
|Açılış
|: 443,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FROTO
|148,50
|265.677.018
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.035.694
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|102.987.568
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.832.935
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.208.230
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.179.807.187
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|GARAN
|10,44
|1.176.679.753
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.027.108.849
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,67
|585.853.840
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|251.276.059
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|309.327.486
|% -1,63
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5116
|7,5148
|% 1,92
|
|Euro
|9,1267
|9,1361
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0898
|10,1404
|% 1,19
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% 1,26
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 1,89
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem
-
17:21GEDIK
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 406 adet işlem
-
17:20INDES
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 816 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, GUBRF
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 88 kaybederek (% -0.57 ) 1, 375