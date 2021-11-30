***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 16:48
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gülden Güral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980274
BIST
17:591.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:5913,1225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,3062
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:5914,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,4708
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:59760,14
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 25,14
|Açılış
|: 758,67
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|231,00
|10.055.119
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.946.204
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|SNKRN
|22,86
|543.384
|% -10,00
|
|FENER
|31,00
|194.680.428
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.049.168
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|30.660.184
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|675.567
|% -9,97
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|KOZAL
|129,50
|2.282.857.166
|% 7,38
|
|THYAO
|17,24
|1.859.684.355
|% -0,46
|
|SASA
|43,34
|1.518.798.808
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,18
|1.130.110.157
|% 0,32
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|363.187.447
|% -0,44
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1131
|13,1225
|% 2,39
|
|Euro
|14,9153
|14,9397
|% 3,25
|
|Sterlin
|17,4606
|17,5481
|% 2,73
|
|Frank
|14,2548
|14,3406
|% 3,16
|
|Riyal
|3,4836
|3,5011
|% 2,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|22,74
|
|Altın Gr.
|759
|759
|24,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,36
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-2,50
|