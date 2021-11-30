***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 17:39
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sema Güral Sürmeli tarafından Kuruluşumuza gönderilen payalım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980305
BIST
17:531.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
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1.819
En Düşük
1.797
17:5313,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2945
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,1948
En Düşük
12,6998
17:5314,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,4659
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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14,9916
En Düşük
14,2915
17:53756,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 21,69
|Açılış
|: 756,69
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.667.034
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.324.309
|% -9,93
|
|FENER
|31,02
|191.056.553
|% -9,93
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.203.476.283
|% 7,13
|
|THYAO
|17,26
|1.816.259.946
|% -0,35
|
|SASA
|42,98
|1.449.114.107
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,18
|1.097.129.479
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.527.759.895
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,56
|1.255.981.327
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,25
|359.960.221
|% -0,44
|
|ASELS
|21,50
|3.205.967.464
|% -5,45
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1074
|13,1108
|% 2,30
|
|Euro
|14,9078
|14,9348
|% 3,22
|
|Sterlin
|17,3922
|17,4794
|% 2,33
|
|Frank
|14,2050
|14,2906
|% 2,80
|
|Riyal
|3,4734
|3,4908
|% 2,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
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