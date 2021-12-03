***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 16:53
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gülden Güral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980928
BIST
17:221.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 30,96
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:2213,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0893
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:2215,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:22780,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,32
|Açılış
|: 780,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SELVA
|11,11
|35.729.660
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|190.367.591
|% -9,92
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|GARAN
|11,68
|1.502.110.093
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,38
|1.284.856.757
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,30
|1.170.776.021
|% 4,19
|
|SISE
|13,29
|1.098.590.224
|% -0,23
|
|TSKB
|1,59
|572.189.071
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|300.918.762
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|798.730.225
|% 0,29
|
|ODAS
|1,62
|302.810.378
|% 5,19
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7216
|13,7526
|% 0,65
|
|Euro
|15,5057
|15,5522
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,1524
|18,2435
|% -0,04
|
|Frank
|14,8579
|14,9474
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6462
|3,6645
|% 0,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,54
|
|Altın Gr.
|790
|790
|10,95
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,11
|
|B. Petrol
|72,24
|72,24
|2,57
|