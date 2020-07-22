***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KUTPO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca, Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 23.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Sıra NoYatırımcının Adı SoyadıMKK Sicil Noİşlem Yasağı Süresiİlgili Tebliğ Maddesi1 CEYHUN GÖKSUN 24518366 6 ay 5/1 ve 6/12 REYHAN GÖKSUN TAŞKIN 12806991 6 ay 5/1 ve 6/13 ABDULLAH TAŞKIN 14158278 6 ay 5/1 ve 6/1Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/45 sayılı bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861256BIST