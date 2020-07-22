***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
22.07.2020 19:34
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 23.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Sıra No
Yatırımcının Adı Soyadı
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi
1 CEYHUN GÖKSUN 24518366 6 ay 5/1 ve 6/1
2 REYHAN GÖKSUN TAŞKIN 12806991 6 ay 5/1 ve 6/1
3 ABDULLAH TAŞKIN 14158278 6 ay 5/1 ve 6/1
Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/45 sayılı bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861256
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
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|: 118.042
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119.372
En Düşük
117.536
18:056,8526
En Yüksek
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En Düşük
6,8162
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|Açılış
|: 410,68
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|Önceki Kapanış
|: 403,81
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411,93
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7016
|8,7452
|% 0,51
|
|Frank
|7,3423
|7,3865
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,70
|
|Altın Gr.
|411
|411
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.745
|2.757
|42,30
|
|Yarım
|1.333
|1.349
|20,70
|
|Çeyrek
|668
|675
|10,30
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,62
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,00
|0,34
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|B. Petrol
|44,26
|44,26
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