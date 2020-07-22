Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

22.07.2020 19:34
GÜNCEL HABERLER



***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 23.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Sıra No
Yatırımcının Adı Soyadı
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi

1 CEYHUN GÖKSUN 24518366 6 ay 5/1 ve 6/1
2 REYHAN GÖKSUN TAŞKIN  12806991  6 ay 5/1 ve 6/1
3 ABDULLAH TAŞKIN 14158278  6 ay 5/1 ve 6/1
Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/45 sayılı bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861256


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.080
Değişim :  0,03% |  37,91
Açılış :  118.816  
Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
119.372 En Düşük
117.536
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.947.476 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7016 8,7452 % 0,51  
Frank 7,3423 7,3865 % 0,89  
Riyal 1,8211 1,8303 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 21,70  
Altın Gr. 411 411 6,96  
Cumhuriyet 2.718 2.759 27,00  
Tam 2.745 2.757 42,30  
Yarım 1.333 1.349 20,70  
Çeyrek 668 675 10,30  
Gümüş.Ons 22,57 22,62 1,30  
Gümüş Gr. 5,00 5,00 0,34  
B. Petrol 44,26 44,26 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru