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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

05.04.2023 17:37
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale G


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
359 çalışanın EYT ve 15 yıl hak kullanımı, kendi isteği ile işten ayrılmaları sonucu bir kısım üretim hattının durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bir kısım üretim hattımızın durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
359 çalışanın EYT ve 15 yıl hak kullanımı, kendi isteği ile işten ayrılmaları sonucu bir kısım üretim hattının durdurulması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
05.04.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
05.04.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
%20
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
%20
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
359
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
48.000.000
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Devam etmekte olan komple yeni yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınması
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Devam etmekte olan komple yeni yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
2023 yılı son çeyreği
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar

Kamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132138


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