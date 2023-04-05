***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği359 çalışanın EYT ve 15 yıl hak kullanımı, kendi isteği ile işten ayrılmaları sonucu bir kısım üretim hattının durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBir kısım üretim hattımızın durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni359 çalışanın EYT ve 15 yıl hak kullanımı, kendi isteği ile işten ayrılmaları sonucu bir kısım üretim hattının durdurulmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi05.04.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi05.04.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi%20Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYokturKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı%20İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı359Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı48.000.000Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerDevam etmekte olan komple yeni yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınmasıYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarDevam etmekte olan komple yeni yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih2023 yılı son çeyreğiŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarKamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132138BIST