***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Diğer Düzeltmeler80.460 80.460 80.460Transferler28 35.141.972 -35.141.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.869.786 40.524.478 37.654.692 37.654.692Dönem Karı (Zararı)40.524.478 40.524.478 40.524.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.869.786 -2.869.789 -2.869.789Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.520.195 33.252.582 30.732.387 30.732.387Dönem Karı (Zararı)28 33.252.582 33.252.582 33.252.582Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.520.195 -2.520.195 -2.520.195Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.212.819 20.350.704Dönem Karı (Zararı)33.252.582 40.524.478Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.252.582 40.524.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.025.193 26.136.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 16.014.097 14.050.740Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.045.343 2.878.643Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.045.343 2.878.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.749.855 11.248.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 6.970.370 9.928.108Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.220.515 1.320.675Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.313.622 185.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -404.866 -531.003Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 3.067.516 2.663.087Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -5.419.861 -6.405.611Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 7.070.833 4.458.663Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.825.764 11.101.724Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.923.488 -13.328.072Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -13.923.488 -13.328.072İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.014.464 -41.421.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -24.903.327 -37.174.407Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.631.083 1.700.909Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.720.017 8.346.601Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -15.465.322 1.818.383Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 21.406.726 -16.900.687Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 73.085 -5.090.936Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 9.863.937 9.311.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.638.463 -3.432.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -862.720 -485.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -1.775.743 -2.946.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.263.311 25.240.339Alınan Faiz-2.662.650 -2.132.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -2.354.602 -5.923.052Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -4.033.240 3.165.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.469.569 -11.145.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.883.494 12.253.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.353.063 -23.480.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.030.266 -7.260.497Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 387.553Kredilerden Nakit Girişleri0 387.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.530.292Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.499.974 -7.648.050YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.712.984 1.944.600NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.712.984 1.944.600DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.499.851 6.555.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.212.835 8.499.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.212.835 8.499.851Ticari Alacaklar10 127.127.182 111.632.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 4.574.940 2.197.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 122.552.242 109.435.565Diğer Alacaklar11 4.714.103 1.069.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11,38 4.714.103 1.069.258Stoklar13 151.970.859 140.250.842Peşin Ödenmiş Giderler15 2.187.202 4.125.947Diğer Dönen Varlıklar27 93.125 624.702ARA TOPLAM296.305.306 266.203.497TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR296.305.306 266.203.497DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 952.871 1.660.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 952.871 1.660.005Diğer Alacaklar11 205.538 219.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 205.538 219.300Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.418.917 11.722.581Maddi Duran Varlıklar18 164.017.526 147.868.174Kullanım Hakkı Varlıkları19 25.742.412 38.748.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.488.029 3.945.779Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.488.029 3.945.779Peşin Ödenmiş Giderler15 19.049.040 1.644.974Ertelenmiş Vergi Varlığı36 8.359.605 7.496.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR233.234.939 213.306.996TOPLAM VARLIKLAR529.540.245 479.510.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.262.041 2.864.126Ticari Borçlar10 46.862.764 30.875.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 4.052.934 5.565.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 42.809.830 25.310.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 8.471.714 7.437.523Diğer Borçlar11 1.071.787 998.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.071.787 998.702Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 37.145.676 27.281.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.944.420 3.165.501Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.520.891 4.630.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.898.458 1.787.768Sigortacılık Teknik Karşılıkları23 1.622.433 2.842.948ARA TOPLAM102.279.293 77.254.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.279.293 77.254.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 27.356.643 37.589.444Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 17.328.982 12.823.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 17.328.982 12.823.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.589.625 56.317.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER152.868.918 133.571.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar376.671.327 345.938.940Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -9.615.086 -7.094.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 288.177.493 247.653.015Net Dönem Karı veya Zararı37 33.252.582 40.524.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR376.671.327 345.938.940TOPLAM KAYNAKLAR529.540.245 479.510.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 388.349.868 362.943.277Satışların Maliyeti29 -229.554.608 -214.120.570TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)158.795.260 148.822.707BRÜT KAR (ZARAR)158.795.260 148.822.707Genel Yönetim Giderleri30,31 -26.378.901 -23.465.108Pazarlama Giderleri30,31 -112.267.621 -89.029.484Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -9.001.169 -4.360.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 40.995.191 27.410.616Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -23.888.358 -18.883.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.254.402 40.494.522Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 13.923.489 13.328.072FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.177.891 53.822.594Finansman Gelirleri34 2.645.271 1.543.737Finansman Giderleri34 -3.744.816 -3.740.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.078.346 51.626.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -7.825.764 -11.101.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.977.660 -10.538.461Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri151.896 -563.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.252.582 40.524.478DÖNEM KARI (ZARARI)33.252.582 40.524.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları33.252.582 40.524.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.520.195 -2.869.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.231.019 -3.679.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler710.824 809.427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri710.824 809.427Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.520.195 -2.869.786TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.732.387 37.654.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.732.387 37.654.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914882BIST