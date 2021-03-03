***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.03.2021 18:11
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Diğer Düzeltmeler
80.460 80.460 80.460
Transferler
28 35.141.972 -35.141.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.869.786 40.524.478 37.654.692 37.654.692
Dönem Karı (Zararı)
40.524.478 40.524.478 40.524.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.869.786 -2.869.789 -2.869.789
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.520.195 33.252.582 30.732.387 30.732.387
Dönem Karı (Zararı)
28 33.252.582 33.252.582 33.252.582
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.520.195 -2.520.195 -2.520.195
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.212.819 20.350.704
Dönem Karı (Zararı)
33.252.582 40.524.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.252.582 40.524.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.025.193 26.136.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 16.014.097 14.050.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.045.343 2.878.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.045.343 2.878.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.749.855 11.248.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 6.970.370 9.928.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.220.515 1.320.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.313.622 185.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -404.866 -531.003
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 3.067.516 2.663.087
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -5.419.861 -6.405.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 7.070.833 4.458.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.825.764 11.101.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.923.488 -13.328.072
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -13.923.488 -13.328.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.014.464 -41.421.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -24.903.327 -37.174.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.631.083 1.700.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.720.017 8.346.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -15.465.322 1.818.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 21.406.726 -16.900.687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 73.085 -5.090.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 9.863.937 9.311.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.638.463 -3.432.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -862.720 -485.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -1.775.743 -2.946.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.263.311 25.240.339
Alınan Faiz
-2.662.650 -2.132.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -2.354.602 -5.923.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -4.033.240 3.165.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.469.569 -11.145.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.883.494 12.253.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.353.063 -23.480.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.030.266 -7.260.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.553
Kredilerden Nakit Girişleri
0 387.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.530.292
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.499.974 -7.648.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.712.984 1.944.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.712.984 1.944.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.499.851 6.555.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.212.835 8.499.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.212.835 8.499.851
Ticari Alacaklar
10 127.127.182 111.632.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 4.574.940 2.197.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 122.552.242 109.435.565
Diğer Alacaklar
11 4.714.103 1.069.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11,38 4.714.103 1.069.258
Stoklar
13 151.970.859 140.250.842
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.187.202 4.125.947
Diğer Dönen Varlıklar
27 93.125 624.702
ARA TOPLAM
296.305.306 266.203.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.305.306 266.203.497
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 952.871 1.660.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 952.871 1.660.005
Diğer Alacaklar
11 205.538 219.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 205.538 219.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.418.917 11.722.581
Maddi Duran Varlıklar
18 164.017.526 147.868.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 25.742.412 38.748.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.488.029 3.945.779
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.488.029 3.945.779
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.049.040 1.644.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 8.359.605 7.496.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
233.234.939 213.306.996
TOPLAM VARLIKLAR
529.540.245 479.510.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.262.041 2.864.126
Ticari Borçlar
10 46.862.764 30.875.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 4.052.934 5.565.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.809.830 25.310.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 8.471.714 7.437.523
Diğer Borçlar
11 1.071.787 998.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.071.787 998.702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 37.145.676 27.281.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.944.420 3.165.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.520.891 4.630.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.898.458 1.787.768
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
23 1.622.433 2.842.948
ARA TOPLAM
102.279.293 77.254.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.279.293 77.254.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 27.356.643 37.589.444
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 17.328.982 12.823.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 17.328.982 12.823.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.589.625 56.317.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.868.918 133.571.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
376.671.327 345.938.940
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -9.615.086 -7.094.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 288.177.493 247.653.015
Net Dönem Karı veya Zararı
37 33.252.582 40.524.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
376.671.327 345.938.940
TOPLAM KAYNAKLAR
529.540.245 479.510.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 388.349.868 362.943.277
Satışların Maliyeti
29 -229.554.608 -214.120.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.795.260 148.822.707
BRÜT KAR (ZARAR)
158.795.260 148.822.707
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -26.378.901 -23.465.108
Pazarlama Giderleri
30,31 -112.267.621 -89.029.484
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -9.001.169 -4.360.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 40.995.191 27.410.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -23.888.358 -18.883.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.254.402 40.494.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 13.923.489 13.328.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.177.891 53.822.594
Finansman Gelirleri
34 2.645.271 1.543.737
Finansman Giderleri
34 -3.744.816 -3.740.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.078.346 51.626.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -7.825.764 -11.101.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.977.660 -10.538.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
151.896 -563.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.252.582 40.524.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.252.582 40.524.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.252.582 40.524.478
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.520.195 -2.869.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.231.019 -3.679.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
710.824 809.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
710.824 809.427
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.520.195 -2.869.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.732.387 37.654.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.732.387 37.654.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914882
BIST