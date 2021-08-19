***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.294.976 9.890.020 8.595.044 8.595.044Dönem Karı (Zararı)28 9.890.020 9.890.020 9.890.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.294.976 -1.294.976 -1.294.976Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -8.389.867 4.644.482 288.177.493 9.890.020 354.533.984 354.533.984Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Transferler28 33.252.582 -33.252.582Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.190.555 12.452.649 8.262.094 8.262.094Dönem Karı (Zararı)28 12.452.649 12.452.649 12.452.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.190.555 -4.190.555 -4.190.555Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -13.805.641 4.644.482 321.430.075 12.452.649 384.933.421 384.933.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.218.409 5.981.482Dönem Karı (Zararı)12.452.649 9.890.020Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.452.649 9.890.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.444.972 6.243.720Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 9.249.955 7.860.758Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.861.783 3.393.166Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.861.783 3.393.166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.602.298 3.769.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 9.352.935 3.769.778Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler249.363Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.521.198 20.007Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -227.623 -265.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.841.126 913.402Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -8.256.393 -4.297.065Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 9.164.088 3.668.864Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.247.775 1.464.441Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.037 -10.264.430Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -38.037 -10.264.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler75.444 -5.262.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -21.350.168 -2.714.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.400.808 -1.149.646Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -24.741.646 -12.847.907Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.832.333 -1.661.153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 32.433.221 4.148.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,21 76.822 276.421Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 10.769.378 8.733.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-345.304 -47.482Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -1.303.872 -427.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 958.568 379.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.973.065 10.871.362Ödenen Faiz-1.613.502 -648.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.593.810 -1.076.171Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.547.344 -3.165.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.235.738 -5.986.172Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.254 5.063.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.366.992 -11.049.731FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.604.300 -699.286Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.908.364Kredilerden Nakit Girişleri33.908.364Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.747.812 -1.035.761Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.764.852 336.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.378.371 -703.976NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.378.371 -703.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.212.835 8.499.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.591.206 7.795.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.591.206 10.212.835Ticari Alacaklar10 136.188.621 127.127.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 4.918.671 4.574.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 131.269.950 122.552.242Diğer Alacaklar11 3.318.320 4.714.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.318.320 4.714.103Stoklar13 176.712.504 151.970.859Peşin Ödenmiş Giderler15 2.227.044 2.187.202Diğer Dönen Varlıklar27 91.445 93.125ARA TOPLAM330.129.140 296.305.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR330.129.140 296.305.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 2.215.729 952.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.215.729 952.871Diğer Alacaklar11 200.513 205.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 200.513 205.538Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.322.685 11.418.917Maddi Duran Varlıklar18 181.812.242 164.017.526Kullanım Hakkı Varlıkları19 18.036.521 25.742.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.055.363 3.488.029Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.055.363 3.488.029Peşin Ödenmiş Giderler15 17.176.865 19.049.040Ertelenmiş Vergi Varlığı36 9.665.157 8.359.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.486.076 233.234.939TOPLAM VARLIKLAR575.615.216 529.540.245KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 731.271 1.262.041Ticari Borçlar10 71.039.592 46.862.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 16.947.025 4.052.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 54.092.567 42.809.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 13.620.837 8.471.714Diğer Borçlar11 1.148.609 1.071.787İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.148.609 1.071.787Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 47.952.944 37.145.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 2.397.076 3.944.420Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.702.289 3.520.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.830.493 1.898.458Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.871.796 1.622.433ARA TOPLAM141.592.618 102.279.293TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER