***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.344.920 17.025.720 14.680.800 14.680.800Dönem Karı (Zararı)28 17.025.720 17.025.720 17.025.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.344.920 -2.344.920 -2.344.920Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.439.811 4.644.482 288.177.493 17.025.720 360.619.740 360.619.740Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Transferler28 33.252.582 -33.252.582Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.322.663 15.926.421 10.603.758 10.603.758Dönem Karı (Zararı)28 15.926.421 15.926.421 15.926.421Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.322.663 -5.322.663 -5.322.663Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -14.937.749 4.644.482 321.430.075 15.926.421 387.275.085 387.275.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.451.670 15.064.861Dönem Karı (Zararı)15.926.421 17.025.720Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.466.537 12.953.645Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 14.108.663 11.768.273Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.354.218 4.129.386Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.354.218 4.129.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.908.567 4.191.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 12.644.019 5.361.525Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler264.548 -1.170.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler537.136 1.644.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -258.514 -314.960Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 505.653 1.768.284Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -7.266.409 -4.887.361Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 7.556.406 5.078.642Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.891.014 3.402.876Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-333.061 -12.182.568Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -333.061 -12.182.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.627.669 -8.448.823Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -15.897.797 -11.804.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -768.263 -514.919Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -32.197.081 -15.284.230Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 765.917 -15.986.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 28.176.574 21.324.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20 6.404.483 -113.490Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.471.424 12.011.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.582.926 1.918.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.045.968 534.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.536.958 1.383.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.765.289 21.530.542Ödenen Faiz-247.138 -1.453.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -3.324.088 -1.846.856Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -8.742.393 -3.165.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.544.765 -6.875.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri428.991 5.167.450Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri428.991 5.167.450Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.973.756 -12.042.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.973.756 -12.042.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.597.645 -5.624.867Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.918.120Kredilerden Nakit Girişleri81.918.120Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.046.587 -1.574.561Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-82.046.587 -1.574.561Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.469.178 -4.050.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.690.740 2.564.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.690.740 2.564.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.212.835 8.499.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.522.095 11.064.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.522.095 10.212.835Ticari Alacaklar133.482.595 127.127.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 3.674.655 4.574.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 129.807.940 122.552.242Diğer Alacaklar11 5.487.391 4.714.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.487.391 4.714.103Stoklar13 184.167.939 151.970.859Peşin Ödenmiş Giderler15 3.397.852 2.187.202Diğer Dönen Varlıklar27 91.443 93.125ARA TOPLAM331.149.315 296.305.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR331.149.315 296.305.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 1.584.633 952.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.584.633 952.871Diğer Alacaklar11 200.513 205.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 200.513 205.538Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.274.570 11.418.917Maddi Duran Varlıklar18 180.542.356 164.017.526Kullanım Hakkı Varlıkları19 22.037.781 25.742.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.124.852 3.488.029Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.124.852 3.488.029Peşin Ödenmiş Giderler15 17.072.474 19.049.040Ertelenmiş Vergi Varlığı36 9.407.256 8.359.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.245.436 233.234.939TOPLAM VARLIKLAR578.394.751 529.540.245KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.522.956 1.262.041Ticari Borçlar10 67.772.929 46.862.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 10.576.350 4.052.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 57.196.579 42.809.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 11.505.565 8.471.714Diğer Borçlar11 7.476.270 1.071.787İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.476.270 1.071.787Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.617.100 37.145.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 2.093.041 3.944.420Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.776.707 3.520.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.889.726 1.898.458Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.886.981 1.622.433ARA TOPLAM138.764.568 102.279.293TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.764.568 102.279.293UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 20.793.452 27.356.643Ticari Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 25.657.646 17.328.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 25.657.646 17.328.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.355.098 50.589.625TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER191.119.666 152.868.918ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 387.275.085 376.671.327Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -14.937.749 -9.615.086Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 321.430.075 288.177.493Net Dönem Karı veya Zararı37 15.926.421 33.252.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28 387.275.085 376.671.327TOPLAM KAYNAKLAR578.394.751 529.540.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 405.645.232 246.865.208 145.010.677 95.340.929Satışların Maliyeti29 -243.479.824 -156.870.126 -84.388.479 -59.524.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)162.165.408 89.995.082 60.622.198 35.816.351BRÜT KAR (ZARAR)162.165.408 89.995.082 60.622.198 35.816.351Genel Yönetim Giderleri30-31 -23.233.092 -19.067.722 -7.644.787 -7.152.854Pazarlama Giderleri30-31 -122.214.679 -69.309.298 -46.582.417 -24.644.009Araştırma ve Geliştirme Giderleri30-31 -6.765.576 -6.391.123 -2.508.231 -1.441.082Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 40.093.541 34.781.309 10.024.195 11.233.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -29.077.407 -22.265.230 -9.396.736 -6.383.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.968.195 7.743.018 4.514.222 7.428.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1.075.503 12.182.569 431.242 1.918.139Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -423.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.619.969 19.925.587 4.945.464 9.346.455Finansman Gelirleri34 3.206.220 2.384.819 1.410.089 619.518Finansman Giderleri34 -2.008.753 -1.881.810 -238.540 -891.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.817.436 20.428.596 6.117.013 9.074.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -6.891.015 -3.402.876 -2.643.239 -1.938.435Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.607.999 -4.028.744 -2.102.311 -1.960.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-283.016 625.868 -540.928 22.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700DÖNEM KARI (ZARARI)15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.926.421 17.025.720 3.473.774 7.135.700Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.322.663 -2.344.920 -1.132.108 -1.049.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.653.329 -3.006.308 -1.415.135 -1.346.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.330.666 661.388 283.027 296.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.330.666 661.388 283.027 296.138Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.322.663 -2.344.920 -1.132.108 -1.049.944TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.603.758 14.680.800 2.341.666 6.085.756Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.603.758 14.680.800 2.341.666 6.085.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976349BIST