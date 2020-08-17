***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 13:50
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2020 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869342
BIST
15:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:057,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3970
En Düşük
7,3558
15:058,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7734
En Düşük
8,7054
15:05464,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,61
|Açılış
|: 464,73
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HUBVC
|16,94
|65.896.827
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.552.700
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.061.608
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.215.901
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.189.184
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|RTALB
|50,55
|605.979.125
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,54
|555.960.484
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,10
|248.338.383
|% 1,45
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|365.374.954
|% 4,43
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3970
|% 0,54
|
|Euro
|8,7664
|8,7734
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,6416
|9,6900
|% 0,46
|
|Frank
|8,1075
|8,1564
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,51
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|4,63
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.076
|3.152
|18,35
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|8,88
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,15
|