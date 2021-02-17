***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:21
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910337
BIST
14:411.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:417,0134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:418,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:41402,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,85
|Açılış
|: 402,79
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ATEKS
|59,95
|15.200.791
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.823.564
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.656.032
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.927.384
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|53.611.531
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|119.672.368
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|1.863.130.582
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.482.499.228
|% 9,90
|
|SASA
|42,46
|1.325.774.942
|% 3,11
|
|KOZAL
|146,30
|1.193.026.399
|% 1,04
|
|GARAN
|9,68
|1.133.519.303
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,53
|666.117.273
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|1.863.130.582
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.482.499.228
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|539.993.478
|% 0,00
|
|KARSN
|5,04
|714.581.549
|% 2,65
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0109
|7,0134
|% 0,29
|
|Euro
|8,4588
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6807
|9,7293
|% -0,14
|
|Frank
|7,7938
|7,8407
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8622
|1,8715
|% 0,21
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,86
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-10,11
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,89
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,84
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:55GLBMD
Yüzde 4.22 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 152 adet işlem
-
14:54ANELE
Yüzde 4.29 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 252, 350 adet işlem
-
14:53METRO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 057, 785 adet işlem
-
14:51XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 22, 264.00 milyon TL de
-
14:50ANELE
Yüzde 4.51 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 229, 114 adet işlem