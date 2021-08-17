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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.08.2021 13:55



***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar

Ekte yer alan gelir tablosu 2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piy
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Altın Gr. 484 484 -1,94  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -10,00  
Tam 3.201 3.282 -6,47  
Yarım 1.547 1.587 -3,13  
Çeyrek 776 794 -1,57  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,05  
Gümüş Gr. 6,43 6,43 -0,06  
B. Petrol 69,41 69,41 -0,10  
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