***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin, sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu ve esas sözleşme değişikliği ile unvanı NG Kütahya Porselen Turizm Gayrimenkul ve Pazarlama A.Ş. iken NG Kütahya Porselen Pazarlama A.Ş. olarak değiştirilen NG Kütahya Porselen Pazarlama A.Ş.'nin, ödenmiş sermayesinin 50.000,00 TL'sından, 19.950.000,00 TL nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000,00 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 14.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve toplam sermaye koyma borcumuzun ¼'ü olan toplam 4.987.500,00 TL'sının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine,İş bu karar kapsamında, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928122BIST