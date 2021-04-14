***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.04.2021 17:06
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin, sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu ve esas sözleşme değişikliği ile unvanı NG Kütahya Porselen Turizm Gayrimenkul ve Pazarlama A.Ş. iken NG Kütahya Porselen Pazarlama A.Ş. olarak değiştirilen NG Kütahya Porselen Pazarlama A.Ş.'nin, ödenmiş sermayesinin 50.000,00 TL'sından, 19.950.000,00 TL nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000,00 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 14.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve toplam sermaye koyma borcumuzun ¼'ü olan toplam 4.987.500,00 TL'sının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine,
İş bu karar kapsamında, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928122
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|ANELE
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|113.837.232
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|6.643.825
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|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
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|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
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|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
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|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
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|TSKB
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|
|Euro
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|9,7038
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1203
|11,1761
|% 0,06
|
|Frank
|8,7309
|8,7835
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1504
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|% -0,22
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,47
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|Altın Gr.
|453
|453
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,03
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|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,01
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|66,26
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Seans Raporu
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17:59HDFGS
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17:56ISYAT
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
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