***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.04.2021 15:31
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde yer alan Kütahya ve diğer illerde bulunan satış mağazalarının ve e-ticaret satış kanalının yeni bir şirkete devredilmesi hakkında
Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
Şirketimiz satış ve pazarlama faaliyeti kapsamında değişen pazarlama kurallarına hızlı uyum ve verimlilik açısından daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla, perakende satış mağazaları ve e-ticaret satış kanalının, sermayesinin tamamı şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız "NG Kütahya Porselen Turizm ve Gayrimenkul A.Ş." bünyesi dahilinde yürütülmesine,
İş bu karar kapsamında, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927419
BIST
18:051.409
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|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
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|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
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|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0806
|8,0820
|% -0,29
|
|Euro
|9,6880
|9,6964
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1113
|11,1670
|% -0,02
|
|Frank
|8,7230
|8,7755
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,52
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
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|B. Petrol
|66,36
|66,36
|2,69
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Seans Raporu
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17:59HDFGS
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
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