***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde yer alan Kütahya ve diğer illerde bulunan satış mağazalarının ve e-ticaret satış kanalının yeni bir şirkete devredilmesi hakkındaKütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.Şirketimiz satış ve pazarlama faaliyeti kapsamında değişen pazarlama kurallarına hızlı uyum ve verimlilik açısından daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla, perakende satış mağazaları ve e-ticaret satış kanalının, sermayesinin tamamı şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız "NG Kütahya Porselen Turizm ve Gayrimenkul A.Ş." bünyesi dahilinde yürütülmesine,İş bu karar kapsamında, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927419BIST