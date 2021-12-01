***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2021 14:59
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980459
BIST
16:161.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 44,62
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:1613,2395
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -0,4316
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:1615,0331
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -0,4934
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:16768,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -10,53
|Açılış
|: 768,22
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.371.249
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|KUTPO
|117,30
|227.377.838
|% -9,35
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|2.899.800.214
|% 2,01
|
|THYAO
|18,69
|2.668.675.884
|% 8,54
|
|SISE
|12,98
|2.156.740.329
|% 3,43
|
|ASELS
|22,04
|1.849.034.716
|% 1,38
|
|SASA
|46,34
|1.617.134.175
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,28
|942.136.132
|% 3,47
|
|GARAN
|11,65
|2.899.800.214
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,28
|563.149.101
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|281.835.656
|% 1,35
|
|SISE
|12,98
|2.156.740.329
|% 3,43
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2245
|13,2395
|% -3,16
|
|Euro
|14,9712
|15,0331
|% -3,18
|
|Sterlin
|17,7953
|17,8845
|% -1,82
|
|Frank
|14,4859
|14,5732
|% -2,32
|
|Riyal
|3,5622
|3,5801
|% -1,93
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,98
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|5.099
|5.176
|115,00
|
|Tam
|5.052
|5.196
|107,34
|
|Yarım
|2.442
|2.513
|51,92
|
|Çeyrek
|1.225
|1.257
|25,96
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|2,24
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:25XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 29, 848.00 milyon TL de
-
16:25INTEM
Yüzde 5.86 oranında artışla 58.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 556 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAA, KOZAL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 66 artarak (% 2.60 ) 1, 643
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEPO, MIATK, PRKAB, QNBFL, SONME, METUR, CELHA, ISATR, TAVHL, ISBTR