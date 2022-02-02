***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin, 02.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6418 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına istinaden,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (KUTPO) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Saygılarımızla,Kütahya Porselen Sanayi A. Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998885BIST