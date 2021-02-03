***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 14:44
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona ermiş olup, 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 01.02.2021 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.
Saygılarımızla.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907198
BIST
16:011.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.521
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|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:017,1706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 7,1700
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
16:018,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,6050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
16:01423,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,39
|Açılış
|: 423,82
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
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427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MERKO
|9,02
|148.626.080
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.896.262
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|RODRG
|18,25
|6.174.902
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.898.681.450
|% 2,03
|
|GARAN
|9,92
|1.211.818.953
|% 2,37
|
|KOZAL
|122,80
|1.054.950.295
|% 1,24
|
|ODAS
|4,11
|877.279.569
|% 2,49
|
|ISFIN
|4,21
|735.723.529
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,51
|1.898.681.450
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|550.090.465
|% 0,54
|
|ODAS
|4,11
|877.279.569
|% 2,49
|
|GSDHO
|2,65
|516.855.632
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,06
|731.715.817
|% -3,79
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1666
|7,1704
|% -0,44
|
|Euro
|8,6141
|8,6197
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,7467
|9,7956
|% -0,64
|
|Frank
|7,9456
|7,9935
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|2,79
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,38
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,15
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
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Seans Raporu
15:59
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16:12AVOD
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16:10AKYHO
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 856, 435 adet işlem
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16:09SASA
Yüzde 4.86 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 275, 297 adet işlem
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16:08KONTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 631, 680 adet işlem