***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona ermiş olup, 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 01.02.2021 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.Saygılarımızla.KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907198BIST