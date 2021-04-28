***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin Mali İşler Müdürü olarak görevini yürütmekte olan Sn. Elif AKOVA'nın (TC Kimlik N 31162152382), 28.04.2021 tarihli dilekçesi ile bu görevinden aynı tarih itibariyle ayrılmış olması sebebiyle, Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına ve bu itibarla isminin Şirketimiz imza sirkülerinden terkin edilmesine buna ilişkin işlemlerin Kütahya Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931872BIST