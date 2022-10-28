***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 12:52
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin Genel Müdür Yardımcıları Sn. Celal Kaya KINALI'nın, Sn. Müzeyyen ŞİRİN'in, Sn. Gültekin SAĞLAM'ın 28.10.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmış olmaları
sebebiyle, Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına (iptal edilmesine) oy birliği
ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075009
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
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|Önceki Kapanış
|: 3.935
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3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,5750
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|Önceki Kapanış
|: 18,6250
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18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5000
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|Önceki Kapanış
|: 18,6400
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18,6644
En Düşük
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12:35983,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,53
|Açılış
|: 983,56
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|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5916
|18,5935
|% -0,03
|
|Euro
|18,4776
|18,5622
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5328
|21,6408
|% 0,48
|
|Frank
|18,5955
|18,7075
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-18,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.216
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
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Seans Raporu
12:35
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PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında