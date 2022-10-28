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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2022 12:52
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ  başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek 
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin Genel Müdür Yardımcıları Sn. Celal Kaya KINALI'nın, Sn. Müzeyyen  ŞİRİN'in, Sn. Gültekin SAĞLAM'ın 28.10.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmış olmaları 
sebebiyle, Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına (iptal edilmesine) oy birliği 
ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075009


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