***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerekaşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin Genel Müdür Yardımcıları Sn. Celal Kaya KINALI'nın, Sn. Müzeyyen ŞİRİN'in, Sn. Gültekin SAĞLAM'ın 28.10.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmış olmalarısebebiyle, Şirketimizi temsil ve ilzam etme yetkilerinin kaldırılmasına (iptal edilmesine) oy birliğiile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075009BIST