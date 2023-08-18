***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 17:41
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.08.2023 tarihli 14 nolu kararı gereği Şirketimiz Finans Direktörlüğü görevine Sayın Şule ÖZBEK İRİ'nin birinci derece imza yetkisi ile atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187194
BIST
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17:437.462
En Düşük
|Değişim
|: -3,89%
|| -302,04
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4327,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0219
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4329,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:431.648,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.648,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KONYA
|5.841,10
|445.058.225
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|110.456.926
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.008.355
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.577.566.905
|% 9,99
|
|TETMT
|1.297,60
|15.251.990
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|228.840.006
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|245.524.409
|% -9,85
|
|KNFRT
|17,03
|69.624.313
|% -9,66
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|85.988.225
|% -8,93
|
|TUPRS
|125,50
|11.419.909.649
|% 2,03
|
|THYAO
|252,10
|8.280.197.858
|% -3,82
|
|EREGL
|41,52
|7.202.282.827
|% -2,90
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|4,03
|1.795.302.467
|% -6,71
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|DOHOL
|13,33
|3.002.528.835
|% 3,82
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0895
|27,1011
|% 0,08
|
|Euro
|29,4730
|29,4912
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3952
|34,5677
|% -0,04
|
|Frank
|30,6276
|30,8121
|% -0,24
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,09
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.158
|30,00
|
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem
-
17:55ERCB
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 135.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 419 adet işlem