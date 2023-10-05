***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.10.2023 tarihli 17 nolu kararı gereği Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı olarak Sayın İsmail TAŞKIN'ın birinci derece imza yetkisi ile atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna SaygılarımızlaKÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200209BIST