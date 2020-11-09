***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2020Karar Sayısı27Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 09.11.2020KARAR SAYISI : 2701.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Kamu Gözetim, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda- Tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Berna ERBİLEK Ahmet Tahsin YAMANERDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiCelal Kaya KINALIFinansal Raporlamadan Sorumlu Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887275BIST