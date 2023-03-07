***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121259BIST