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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.05.2023 18:51
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
NG Porselen A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz 30.05.2023 tarih ve 13 sayılı Yönetim kurulu kararı çerçevesinde şirketimizin de içinde bulunduğu Kütahya Seramik Organize Sanayi Bölgesi hudutları içerisinde bulunan ve aynı zamanda sınır komşumuz olan NG Porselen A. Ş. ile  Şirketimiz arasında   3(Üç) yıl  süreli "Fason Porselen Üretimi Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiş olup, 30.05.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
Anılan Sözleşme çerçevesinde, piyasa şartları mümkün olduğu sürece, NG Porselen A. Ş.'nin sahip olduğu modern ve ileri teknolojiye sahip yeni porselen üretim tesisinde,  işçilik dışında diğer girdilerin şirketimizce karşılanması, Şirketimiz üretim gamında bulunmayan porselen üretiminin tamamının münhasıran şirketimiz adına yapılacak ve NG Porselen A. Ş. gerek kendisi adına gerekse herhangi bir üçüncü kişi adına porselen üretimi yapmayacaktır. Şirketimiz üretim gamında olmayan porselen ürünlerin münhasıran Şirketimiz için fason  üretimine 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu gelişmenin şirketin finansal tablolarına olumlu etki sağlaması beklenmektedir.
    
Kamuoyuna Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154782


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Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
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