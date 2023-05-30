***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNG Porselen A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiFaaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz 30.05.2023 tarih ve 13 sayılı Yönetim kurulu kararı çerçevesinde şirketimizin de içinde bulunduğu Kütahya Seramik Organize Sanayi Bölgesi hudutları içerisinde bulunan ve aynı zamanda sınır komşumuz olan NG Porselen A. Ş. ile Şirketimiz arasında 3(Üç) yıl süreli "Fason Porselen Üretimi Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiş olup, 30.05.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.Anılan Sözleşme çerçevesinde, piyasa şartları mümkün olduğu sürece, NG Porselen A. Ş.'nin sahip olduğu modern ve ileri teknolojiye sahip yeni porselen üretim tesisinde, işçilik dışında diğer girdilerin şirketimizce karşılanması, Şirketimiz üretim gamında bulunmayan porselen üretiminin tamamının münhasıran şirketimiz adına yapılacak ve NG Porselen A. Ş. gerek kendisi adına gerekse herhangi bir üçüncü kişi adına porselen üretimi yapmayacaktır. Şirketimiz üretim gamında olmayan porselen ürünlerin münhasıran Şirketimiz için fason üretimine 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu gelişmenin şirketin finansal tablolarına olumlu etki sağlaması beklenmektedir.Kamuoyuna Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154782BIST