***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.09.2022 11:15
***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUVVA.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: IYF, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 27,70 TL, Miktar: 340.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059567
BIST
12:333.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 48,81
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:3318,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:3318,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1101
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
12:33999,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,97
|Açılış
|: 999,69
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KNFRT
|10,57
|24.180.810
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|43.917.905
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.166.848
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|13.856.254
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.419.693
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.163.776
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,62
|66.038.260
|% -4,96
|
|OSMEN
|32,00
|4.428.085
|% -4,76
|
|AKBNK
|12,70
|3.046.265.450
|% 7,17
|
|THYAO
|71,80
|2.443.175.198
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,46
|1.668.570.876
|% -1,45
|
|HALKB
|8,38
|1.642.155.922
|% -1,64
|
|ISCTR
|8,20
|1.168.250.709
|% 1,99
|
|AKBNK
|12,70
|3.046.265.450
|% 7,17
|
|YKBNK
|7,46
|1.668.570.876
|% -1,45
|
|EKGYO
|4,05
|796.269.269
|% 1,25
|
|HALKB
|8,38
|1.642.155.922
|% -1,64
|
|VAKBN
|7,59
|1.148.601.556
|% -0,91
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2137
|18,2233
|% 0,15
|
|Euro
|18,2002
|18,2097
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,9943
|21,0995
|% 0,28
|
|Frank
|18,5151
|18,6267
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,58
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.800
|43,00
|
|Tam
|6.732
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.280
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|2,20
|