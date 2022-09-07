***KUVVA* *CEMAS* *ITTFH* *IEYHO* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.09.2022 09:12
***KUVVA******CEMAS******ITTFH******IEYHO******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, IEYHO, ITTFH, KUVVA, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060828
BIST
10:253.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 12,03
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:2518,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:2518,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:25995,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 995,48
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:23
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,49
|40.949.450
|% 8,98
|
|HALKB
|11,70
|513.162.350
|% 7,83
|
|MTRKS
|34,68
|6.440.700
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|67,30
|7.709.119
|% -4,61
|
|NTGAZ
|21,58
|15.221.906
|% -3,83
|
|AVTUR
|2,73
|255.420
|% -3,53
|
|YKBNK
|8,31
|1.288.917.505
|% 0,36
|
|AKBNK
|15,91
|1.212.575.214
|% 2,18
|
|THYAO
|75,20
|1.058.852.003
|% 2,10
|
|GARAN
|26,34
|696.818.479
|% 1,78
|
|VAKBN
|10,84
|649.244.397
|% 7,54
|
|YKBNK
|8,31
|1.288.917.505
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,60
|642.442.197
|% 2,00
|
|AKBNK
|15,91
|1.212.575.214
|% 2,18
|
|VAKBN
|10,84
|649.244.397
|% 7,54
|
|HALKB
|11,70
|513.162.350
|% 7,83
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2298
|18,2410
|% 0,04
|
|Euro
|18,0663
|18,0756
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8975
|21,0023
|% -0,17
|
|Frank
|18,4434
|18,5545
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,06
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,23
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.746
|6.837
|-3,00
|
|Yarım
|3.287
|3.337
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,47
|91,47
|-1,36
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38BUCIM
Yüzde 5.82 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 741, 390 adet işlem
-
10:37BUCIM
Yüzde 5.82 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 331, 596 adet işlem
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TUPRS, EREGL
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, TCELL
-
10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 96 artarak (% 0.76 ) 3, 049