***KUVVA* *KAREL* *EUHOL* *AHGAZ* *QUAGR* *KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.01.2023 09:40
***KUVVA******KAREL******EUHOL******AHGAZ******QUAGR******KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AHGAZ, EUHOL, KAREL, KUVVA, KUYAS, QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091768
BIST
10:595.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 99,21
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
10:5918,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:5920,0250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:591.098,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.098,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BFREN
|4.323,00
|14.819.244
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|52.598.523
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.378.949
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.312.481
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,36
|79.528.190
|% -6,40
|
|ULUFA
|9,71
|43.522.949
|% -6,36
|
|BRKVY
|33,34
|25.701.077
|% -5,98
|
|BTCIM
|39,62
|8.247.573
|% -4,99
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ASELS
|63,95
|2.043.182.324
|% 2,90
|
|THYAO
|143,80
|1.835.740.535
|% 2,06
|
|TCELL
|39,82
|1.460.646.901
|% 5,12
|
|TTKOM
|26,46
|1.232.371.018
|% 7,74
|
|EKGYO
|8,93
|1.196.098.866
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.196.098.866
|% 2,29
|
|TTKOM
|26,46
|1.232.371.018
|% 7,74
|
|ISCTR
|12,94
|594.275.843
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,39
|836.646.609
|% 2,22
|
|PETKM
|20,18
|808.161.246
|% 1,10
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7208
|18,7335
|% 0,17
|
|Euro
|19,9944
|20,0147
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5249
|22,6379
|% -0,06
|
|Frank
|20,1482
|20,2695
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:13POLTK
Yüzde 8.01 oranında artışla 1, 512.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 933 adet işlem
-
11:12EYGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 236 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 53 artarak (% 1.74 ) 6, 048
-
11:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PRDGS, ULUFA
-
11:11XU100
Endeks 5, 608 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 156.00 milyon TL de