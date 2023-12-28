***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 12:22
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz aktifine kayıtlı gayrımenkullerin değerlerlendirilmesi
Rapor Tarihi
27.12.2023
Açıklamalar
Şirketimize ait gayrımenkullerin değerlemesi ile ilgili Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 27.12.2023 tarih ve 2023-OZL-72 sayılı rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230042
BIST
'
15:257.431
En Düşük
|Değişim
|: 2,35%
|| 170,93
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2529,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0648
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2532,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1745
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:251.963,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.963,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4327
|29,4452
|% 0,22
|
|Euro
|32,7537
|32,8442
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|997,20
|1.003,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,63
|1.144,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,74
|78,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,16
|2.075,44
|% 0,66
|