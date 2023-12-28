***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAlfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimiz aktifine kayıtlı gayrımenkullerin değerlerlendirilmesiRapor Tarihi27.12.2023AçıklamalarŞirketimize ait gayrımenkullerin değerlemesi ile ilgili Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 27.12.2023 tarih ve 2023-OZL-72 sayılı rapor ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230042BIST