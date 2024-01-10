***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas sözlşemesinin son hali ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 20/11/2023 20/11/2023 10961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237848BIST