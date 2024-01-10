***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.01.2024 11:26
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas sözlşemesinin son hali ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/11/2023 20/11/2023 10961
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237848
BIST
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15:167.796
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 59,88
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1629,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0494
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1632,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1200
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:161.960,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.961,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EKOS
|52,80
|356.307.689
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.974
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.556.697
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|BRKVY
|51,70
|15.719.670
|% -5,83
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.305.563
|% -5,07
|
|THYAO
|249,20
|6.992.660.707
|% 2,59
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|ISCTR
|25,24
|2.276.949.731
|% 0,40
|
|AKBNK
|39,92
|1.946.635.164
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,13
|1.183.650.322
|% 0,00
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|HALKB
|13,29
|1.558.079.761
|% -3,63
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9680
|29,9745
|% 0,17
|
|Euro
|32,8405
|32,8511
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,0267
|38,2174
|% 0,32
|
|Frank
|35,0317
|35,2428
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9671
|8,0071
|% 0,14
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|930,16
|935,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,10
|999,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,75
|77,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,35
|2.034,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:16
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-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem
-
15:29ADESE
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 267, 831 adet işlem
-
15:27SURGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 519 adet işlem
-
15:26EREGL
Yüzde 4.34 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 859, 622 adet işlem