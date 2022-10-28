***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 17.965.274 195.084 8.266.802 97.574Satışların Maliyeti22 -8.539.117 -177.350 -4.351.932 -88.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.426.157 17.734 3.914.870 8.870BRÜT KAR (ZARAR)9.426.157 17.734 3.914.870 8.870Genel Yönetim Giderleri-2.163.179 1.552.918 11.649 712.843 1.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-841.214 -5.188.946 -105.716 -2.819.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.679.788 -6.177.598 1.187.719 -3.174.949Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar105.782 -232.367FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.679.788 -6.071.816 1.187.719 -3.407.316Finansman Gelirleri211.455 1.430.415 0 262.957Finansman Giderleri-2.881.338 -21.149 -777.055 284.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.905 -4.662.550 410.664 -2.860.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.382 469.902 -449.424 104.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.382 469.902 -449.424 104.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610DÖNEM KARI (ZARARI)25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.029.245 4.010.795Dönem Karı (Zararı)25.287 -4.192.648Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 25.287 -4.192.648Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.828.517 4.328.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 873.413 40.294Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler438.011 1.602.621Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 438.011 1.602.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-121.103 21.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -121.103 21.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 2.898.031Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 0 2.898.031Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.500.650 -1.449.838İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 11.500.650 -1.449.838Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 309.415 469.902Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.171.869 746.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.215.420 5.284.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.896.561 -19.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.442.105 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.454.456 -19.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.665.185 5.627.180İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.560.687İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 104.498 5.627.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.515.314 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -71.914.679 -685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.981.452 246İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 446.586İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.534.866 246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 126.894 26.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.723.249 380İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 12.583.201İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 140.048 380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.088.103 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.473.749 -350.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.473.749 -350.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.361.616 5.420.061Alınan Temettüler-211.455 -1.430.415Ödenen Faiz2.881.338 21.149İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları11.687.870 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -25.382 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.000 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-15.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 -15.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -10.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.163.306 -3.984.487Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.163.306 0Kredilerden Nakit Girişleri6 44.163.306 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.984.487Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -3.984.487YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.119.061 16.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.119.061 16.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.805.116 28.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.924.177 44.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.924.177 4.805.116Ticari Alacaklar6.185.983 1.289.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.442.105 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.743.878 1.289.422Diğer Alacaklar161.354 1.928.942İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 56.458 1.928.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 104.896 398Türev Araçlar0 0Stoklar9 3.515.314 0Peşin Ödenmiş Giderler4.815.658 151.911İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.815.658 151.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 1.183.137 0Diğer Dönen Varlıklar290.612 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 290.612 0ARA TOPLAM23.076.235 8.175.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.076.235 8.175.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 701.969 701.969Diğer Alacaklar103.287 884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 103.287 884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 0 11.500.650Maddi Duran Varlıklar7.849.095 3.176.582Binalar12 3.081.558 3.170.147Taşıtlar12 1.630.421 3.095Mobilya ve Demirbaşlar12 2.916.355 3.340Özel Maliyetler12 220.761 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar118.159 27.804Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 118.159 27.804Peşin Ödenmiş Giderler67.436.558 185.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 67.436.558 185.626Ertelenmiş Vergi Varlığı28 44.134 716.913TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.253.202 16.310.428TOPLAM VARLIKLAR99.329.437 24.485.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar676.363 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar676.363 0Banka Kredileri6 676.363 0Ticari Borçlar3.040.564 59.112İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 446.586 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.593.978 59.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 487.349 360.455Diğer Borçlar20.059.582 6.500.380İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 19.919.534 6.500.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 140.048 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.170.517 82.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.170.517 82.414Kısa Vadeli Karşılıklar479.527 74.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 315.696 65.918Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 163.831 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.563.067 2.399.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.563.067 2.399.020ARA TOPLAM27.476.969 9.475.673TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.476.969 9.475.673UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.016.774 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.016.774 0Banka Kredileri6 42.016.774 0Uzun Vadeli Karşılıklar229.169 126.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 229.169 126.739TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.245.943 126.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.722.912 9.602.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.606.525 14.883.407Ödenmiş Sermaye21 25.118.111 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Birleşme Denkleştirme Hesabı21 155.530 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.512.230 4.240.505Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.099.623 2.827.898Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 6.287.147 2.871.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -187.524 -43.932Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21 1.366.127 1.366.127Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799 689.799Yasal Yedekler21 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -13.453.442 -13.642.932Net Dönem Karı veya Zararı21 25.287 606.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.606.525 14.883.407TOPLAM KAYNAKLAR99.329.437 24.485.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-22.069 -22.069Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 0Transferler21 2.042.730 -2.042.730 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -24.052 1.366.127 -4.192.648 -1.238.482 -1.238.482Dönem Karı (Zararı)21 -4.192.648 -4.192.648 -4.192.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 1.612.091 -24.052 1.366.127 2.954.166 2.954.166Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-22.069Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -49.486 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 -4.192.648 10.078.421 10.078.421Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407Transferler21 606.784 -606.784 0 0Dönem Karı (Zararı)21 -134.651 -109.364 -109.364Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -134.651 -134.651 -134.651Sermaye Arttırımı25.287 25.287 25.287Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi21 11.687.870 155.530 3.415.317 -8.941 -417.294 14.832.482 14.832.482Dönem Sonu Bakiyeler21 25.118.111 23.398 155.530 9.535.612 6.287.147 -187.524 46.480 1.366.127 689.799 -13.453.442 25.287 29.606.525 29.606.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.287 -4.192.648 -38.760 -2.755.610DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-114.874 2.962.184 -79.111 2.972.670Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.791.212 0 1.791.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-143.592 -20.043 -98.889 -6.935Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.366.127 1.366.127Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar1.366.127 1.366.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.718 -175.112 19.778 -177.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.718 -175.112 19.778 -177.734Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.874 2.962.184 -79.111 2.972.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-89.587 -1.230.464 -117.871 217.060Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-89.587 -1.230.464 -117.871 217.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075063BIST