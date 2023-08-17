***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteHalkalı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 2. Dönem Gecici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Halkalı Vergi Dairesine verilen(SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş) Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186349BIST