***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.09.2023 11:23
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 55.000.000 TL'den 125.000.000 TL'na artırımı ile ilgili SPK onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 55.000.000.- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 125.000.000.- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı bugün Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.12.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştı
Şirketimizin Kayıtlı sermaye artırımı başvurusu SPK'nun 22.09.2023 Tarih ve E-29833736-110.04.04.-42500 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Pay sahiplerine duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197041
BIST