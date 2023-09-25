***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının 55.000.000 TL'den 125.000.000 TL'na artırımı ile ilgili SPK onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 55.000.000.- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 125.000.000.- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı bugün Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla 20.12.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştıŞirketimizin Kayıtlı sermaye artırımı başvurusu SPK'nun 22.09.2023 Tarih ve E-29833736-110.04.04.-42500 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Pay sahiplerine duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197041BIST