***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.08.2023 15:30
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.08.2023 tarihli yazısı ile Şirketimiz payları özerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Tebliğ kapsamında Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189153
BIST
'
17:457.541
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -61,44
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4525,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3420
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4528,1643
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -1,3620
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:451.590,99
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -83,25
|Açılış
|: 1.590,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|HALKB
|13,88
|4.230.809.550
|% 5,71
|
|VKGYO
|3,58
|1.026.715.543
|% -0,28
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7966
|25,8425
|% -4,95
|
|Euro
|28,0205
|28,1117
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, SAYAS, EGEPO, EYGYO, SNICA, MERKO, FZLGY, EPLAS, ATAKP, ASGYO